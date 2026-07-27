В Черняховске ищут 28-летнего мужчину в коричневых тапках и бежевой кепке

В Черняховске ищут 28-летнего Донийорбека Ахмаджонова, который пропал 6 дней назад. Об этом сообщает ПСО «Запад».
Мужчина не выходит на связь с 21 июля. Его местонахождение не установлено.
Рост пропавшего — 167 см, он среднего телосложения с короткими тёмными волосами. Был одет в светлую футболку, светлые спортивные штаны, коричневые тапки и бежевую кепку.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 50−80−38; 8 (4012) 520−444; 01; 102 или 112.