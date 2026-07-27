В Пермском крае объявлен режим «Беспилотной опасности» днём 27 июля

Режим «Беспилотной опасности» объявлен на территории Пермского края, сообщает региональный минтербез.
По данным ГУ МЧС Росси по Пермскому краю, особый режим ввели в 10:25.
«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112», — предупредили в Министерстве территориальной безопасности Прикамья.
Ранее в крае действовал режим «Ракетной опасности», однако в 09:40 он был отменён. Ограничения в аэропорту продолжают действовать.
Напомним, в Пермском крае действует запрет на публикацию фото и видео с пролётами, обломками и последствиями атак БПЛА.
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