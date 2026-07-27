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В Пермском крае объявлен режим «Беспилотной опасности» днём 27 июля

Ранее в крае действовал режим «Ракетной опасности».

Режим «Беспилотной опасности» объявлен на территории Пермского края, сообщает региональный минтербез.

По данным ГУ МЧС Росси по Пермскому краю, особый режим ввели в 10:25.

«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112», — предупредили в Министерстве территориальной безопасности Прикамья.

Ранее в крае действовал режим «Ракетной опасности», однако в 09:40 он был отменён. Ограничения в аэропорту продолжают действовать.

Напомним, в Пермском крае действует запрет на публикацию фото и видео с пролётами, обломками и последствиями атак БПЛА.

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