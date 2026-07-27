Министр спорта Нижегородской области принял участие в заплыве X-WATERS

Глава Минспорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло поделился в своём MAX‑канале впечатлениями от участия в ночном заплыве по Волге.
Министр отметил, что для него это был первый подобный опыт, а также подчеркнул, что такой заплыв стал первым в истории X‑WATERS Волга. Дмитрий Кабайло особо выделил живописные виды Нижнего Новгорода, открывшиеся с реки.
Юбилейный, десятый по счёту, этап X‑Waters Volga (12+) прошел 25−26 июля. В честь круглой даты организаторы расширили программу: появилась дистанция на 10 км, а также ультразаплыв на 30 км — его старт дан с главной набережной в Балахне.
По словам Дмитрия Кабайло, в ночном этапе состязаний приняли участие 250 пловцов, включая любителей. Утром на дистанцию 30 км вышли участники ультрамарафона. 26 июля запланированы старты на дистанциях 1, 2, 3, 5 и 10 км.
Ранее движение судов на Волге перекрыли в Нижнем Новгороде 25 — 26 июля из-за соревнований.