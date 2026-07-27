В Хабаровске подростки угнали две иномарки ради покатушек

После возвращения мужчина обнаружил, что машина исчезла. Полицейские установили подозреваемого — 17-летнего жителя Железнодорожного района. По предварительным данным, он разбил камнем окно, завёл автомобиль и отправился кататься с друзьями. Затем решил оставить машину себе и около недели ездил на ней по району.