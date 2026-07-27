В Хабаровске подростки угнали две иномарки ради покатушек

В Хабаровске полицейские задержали двух подростков, подозреваемых в угоне и краже автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Обе истории произошли с машинами, оставленными владельцами на неохраняемых парковках.
Первую иномарку хозяин оставил возле аэропорта перед командировкой. Вернувшись в город в начале июля, он обнаружил, что автомобиля нет. Вскоре машину нашли сотрудники Госавтоинспекции — она оказалась в кювете. Замок зажигания был взломан, кузов получил серьёзные повреждения.
По подозрению в угоне задержали 16-летнего жителя Железнодорожного района. По словам подростка, он проник в салон, завёл машину и решил покататься, но не справился с управлением.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Подростку может грозить до пяти лет лишения свободы.
Вторая история произошла с автомобилем стоимостью около 300 тысяч рублей. Житель села Аян купил его в Хабаровске, но оставил на неохраняемой парковке на Матвеевском шоссе, пока находился на лечении.
После возвращения мужчина обнаружил, что машина исчезла. Полицейские установили подозреваемого — 17-летнего жителя Железнодорожного района. По предварительным данным, он разбил камнем окно, завёл автомобиль и отправился кататься с друзьями. Затем решил оставить машину себе и около недели ездил на ней по району.
После этого подросток бросил автомобиль, однако найти его пока не удалось.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.
Оба подростка находятся под обязательством о явке. Инспекторы по делам несовершеннолетних также дадут правовую оценку действиям их родителей.