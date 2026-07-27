В Хабаровском крае определили лимиты для охотников на 2026−2027 годы

По сравнению с закрепленными лимитами на 2025−2026 годы, по отдельным видам количество разрешенных к добыче особей существенно сократилось. В первую очередь это коснулось охоты на благородного оленя — лимит уменьшили на более чем 90% — с 2 562 до 153 особей. Заметно снижены квоты на дикого северного оленя, бурого медведя и соболя.