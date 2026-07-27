В Хабаровском крае определили лимиты для охотников на 2026−2027 годы

В Хабаровском крае губернатор Дмитрий Демешин подписал распоряжение, которое устанавливает лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов. Документ вступит в силу с 1 августа 2026-го и продолжит действовать в течение года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Согласно установленным нормам, с августа 2026 по аналогичный месяц следующего года закреплены следующие лимиты на добычу: лось — 2 777 особей, изюбрь — 153, дикий северный олень — 1 396, косуля сибирская — 1 969, кабарга — 3 077, снежный баран — 218, медведь бурый — 3 106, медведь гималайский — 254, соболь — 71 183, барсук — 767, выдра — 232, рысь — 253.
По сравнению с закрепленными лимитами на 2025−2026 годы, по отдельным видам количество разрешенных к добыче особей существенно сократилось. В первую очередь это коснулось охоты на благородного оленя — лимит уменьшили на более чем 90% — с 2 562 до 153 особей. Заметно снижены квоты на дикого северного оленя, бурого медведя и соболя.
Напротив, существенно выросли лимиты охоты на снежного барана, рысь, выдру и косулю сибирскую. При этом по лосю и кабарге изменения незначительны.
Ограничения распространяются не только на специализированные угодья края, но и на другие территории, где разрешено вести охоту. Исключением являются охраняемые природные зоны федерального значения. Осуществлять добычу могут граждане с действующим охотничьим билетом и разрешением на оружие, члены охотничьих клубов и коммерческие охотники, представители КМНС, а также штатные работники-охотопользователи.
Напомним, что в Хабаровском крае предприятия, занимающиеся добычей рыбы, получили дополнительные квоты на вылов. Нераспределенные объемы из подготовленного резерва в размере 100 тонн горбуши и 10 тонн кеты достались пяти компаниям. В запасе — еще 160 тонн горбуши и 399 тонн летней кеты.