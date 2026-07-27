Ситуация с бензином стабилизируется в Новосибирской области

Наибольший скачок трафика пришёлся на субботу, 25 июля, — поток автомобилей вырос на 5% по сравнению с обычными показателями. Как отметил министр, все автотранспортные предприятия области полностью обеспечены топливом, и дефицита на заправках в ближайшее время не ожидается.