Ситуация с бензином стабилизируется в Новосибирской области

В Новосибирской области за неделю с 20 по 26 июля зафиксировано увеличение интенсивности дорожного движения на 1%. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.
Наибольший скачок трафика пришёлся на субботу, 25 июля, — поток автомобилей вырос на 5% по сравнению с обычными показателями. Как отметил министр, все автотранспортные предприятия области полностью обеспечены топливом, и дефицита на заправках в ближайшее время не ожидается.
Отдельно на совещании обсудили ситуацию в агросекторе. Вице-премьер Андрей Михайлов сообщил, что поставки горюче-смазочных материалов для аграриев стабилизируются. На текущей неделе хозяйства получат необходимый объём ГСМ для проведения полевых работ. Власти держат ситуацию с топливообеспечением на контроле.