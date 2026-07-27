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Ситуация с бензином стабилизируется в Новосибирской области

Также в городе выросла интенсивность дорожного движения.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области за неделю с 20 по 26 июля зафиксировано увеличение интенсивности дорожного движения на 1%. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.

Наибольший скачок трафика пришёлся на субботу, 25 июля, — поток автомобилей вырос на 5% по сравнению с обычными показателями. Как отметил министр, все автотранспортные предприятия области полностью обеспечены топливом, и дефицита на заправках в ближайшее время не ожидается.

Отдельно на совещании обсудили ситуацию в агросекторе. Вице-премьер Андрей Михайлов сообщил, что поставки горюче-смазочных материалов для аграриев стабилизируются. На текущей неделе хозяйства получат необходимый объём ГСМ для проведения полевых работ. Власти держат ситуацию с топливообеспечением на контроле.