Названо число пострадавших в результате конфликта с Ираном военных США

Общее число военнослужащих Соединенных Штатов, которые получили ранения в ходе операций против Ирана, достигло 624 человек. Такую статистику обнародовало Министерство обороны США, на данные которого ссылается издание The New York Times.
Согласно последним уточненным сведениям, с 7 июля количество раненых солдат увеличилось еще на 207 человек. Это позволило довести общий показатель до упомянутых 624 военных с самого начала противостояния. Журналисты американского издания обратили внимание на то, что цифры потерь публикуются официально.
Ранее The New York Times уже писала о нестыковках в данных Пентагона. Тогда на официальном сайте ведомства внезапно уменьшилось число погибших американцев. Представители оборонного ведомства давали разные и противоречивые пояснения по поводу того, почему изменилась статистика.