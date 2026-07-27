Названо число пострадавших в результате конфликта с Ираном военных США

Согласно последним уточненным сведениям, с 7 июля количество раненых солдат увеличилось еще на 207 человек. Это позволило довести общий показатель до упомянутых 624 военных с самого начала противостояния. Журналисты американского издания обратили внимание на то, что цифры потерь публикуются официально.