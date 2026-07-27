Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названо число пострадавших в результате конфликта с Ираном военных США

NYT: свыше 600 военных США пострадали с начала операции против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Общее число военнослужащих Соединенных Штатов, которые получили ранения в ходе операций против Ирана, достигло 624 человек. Такую статистику обнародовало Министерство обороны США, на данные которого ссылается издание The New York Times.

Согласно последним уточненным сведениям, с 7 июля количество раненых солдат увеличилось еще на 207 человек. Это позволило довести общий показатель до упомянутых 624 военных с самого начала противостояния. Журналисты американского издания обратили внимание на то, что цифры потерь публикуются официально.

Ранее The New York Times уже писала о нестыковках в данных Пентагона. Тогда на официальном сайте ведомства внезапно уменьшилось число погибших американцев. Представители оборонного ведомства давали разные и противоречивые пояснения по поводу того, почему изменилась статистика.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше