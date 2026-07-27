Во Владивостоке проводят рейды против стихийной торговли после жалоб в соцсетях

Поводом для масштабных проверок стали многочисленные публикации владивостокцев, которые пожаловались на стихийные точки продаж в разных частях города. В ответ на это надзорное ведомство организовало оперативные выезды межведомственных групп — к работе подключились не только сотрудники прокуратуры, но и представители городской администрации, полицейские и специалисты КГКУ «Безопасное Приморье». В ходе рейдов внимание уделяли не только самим фактам несанкционированной торговли, но и сопутствующим нарушениям: законности предпринимательской деятельности, а также правовому статусу продавцов-иностранцев.