Из четырех регионов направили 26 бригад энергетиков на помощь в Ростовскую область

В Ростовскую область прибудут дополнительные бригады энергетиков, чтобы помочь ликвидировать последствия урагана. Об этом сообщили «Россети Юг».
На помощь донским коллегам направили 26 бригад из четырех филиалов: из Краснодара, Волгограда, Астрахани и Калмыкии. Часть специалистов уже добралась до мест назначения и приступила к работам на поврежденных стихией объектах.
Напомним, что 25 июля на Ростовскую область обрушился мощный ураган с ливнями и грозами. Стихия повалила деревья, оборвала провода и повредила линии электропередачи. Без света остались тысячи жителей.
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