Пьяный водитель Suzuki врезался в машину, перевернулся и попал в больницу в Комсомольске

26 июля 54-летний водитель Suzuki Escudo, уже лишенный прав за пьяную езду, снова сел за руль в состоянии опьянения. На переулке Хрустальном он не выдержал дистанцию, врезался в Honda Fit, после чего его машина перевернулась. Водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу. Источник Госавтоинспекция Комсомольска-на-Амуре.