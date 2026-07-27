Стало известно о влиянии на здоровье самой популярной добавки в кофе

Она отметила, что в отличие от традиционного белого сахара, в коричневом больше витаминов и минералов, но это не дает существенных преимуществ для здоровья. Причина в том, что люди употребляют сахар в минимальных дозах. С точки зрения метаболизма оба продукта практически идентичны и одинаково воздействуют на организм.