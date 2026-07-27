Стало известно о влиянии на здоровье самой популярной добавки в кофе

Диетолог Ботикария Гарсия рассказала о влиянии сахара на здоровье. Ее слова приводит издание ABC.
По ее словам, существует несколько видов сахара. Несмотря на это, они мало чем отличаются друг от друга. Гарсия сравнила белый и коричневый сахар с близнецами.
«Белый и коричневый сахар — близнецы, только один из них похож на брата-хипстера, который отрастил бороду, чтобы выглядеть интереснее. В обоих практически одно и то же: от 95 до 99 процентов сахара», — пояснила врач.
Она отметила, что в отличие от традиционного белого сахара, в коричневом больше витаминов и минералов, но это не дает существенных преимуществ для здоровья. Причина в том, что люди употребляют сахар в минимальных дозах. С точки зрения метаболизма оба продукта практически идентичны и одинаково воздействуют на организм.
«Это не яд, но и не здоровая пища», — заключила Гарсия.
Ранее россиянам объяснили, что зубам вредит не мороженое, а содержащийся в нем сахар.
Читайте также: Названа идеальная доза кофе для снижения риска инсульта и диабета.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.