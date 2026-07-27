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Звуки взрывов разбудили жителей Дзержинска утром 27 июля

В регионе продолжает действовать режим опасности БПЛА.

Источник: Живем в Нижнем

Утром 27 июля жители Дзержинска проснулись от звуков взрывов. О пугающем грохоте горожане рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, в районе 05:00 — 05:30 прозвучало минимум три хлопка. Жители города химиков утверждают, что утром работала система ПВО. Пока комментариев от Минобороны РФ и властей не поступало.

«Что это было сейчас, так громыхнуло, аж дом затрясло», — пишут дзержинцы.

Ранее мы писали, что в Нижегородской области ввели режим опасности по БПЛА. Аэропорт работает с ограничениями.

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