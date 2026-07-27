Звуки взрывов разбудили жителей Дзержинска утром 27 июля

Утром 27 июля жители Дзержинска проснулись от звуков взрывов. О пугающем грохоте горожане рассказали в социальных сетях.
По словам очевидцев, в районе 05:00 — 05:30 прозвучало минимум три хлопка. Жители города химиков утверждают, что утром работала система ПВО. Пока комментариев от Минобороны РФ и властей не поступало.
«Что это было сейчас, так громыхнуло, аж дом затрясло», — пишут дзержинцы.
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