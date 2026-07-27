В Хабаровске подростки угнали две иномарки ради покатушек, одна разбита, вторая в розыске

По подозрению в угоне задержали 16-летнего жителя Железнодорожного района. Подросток уже привлекался за грабёж и хищение денег с карты. Он не учится и не работает. Задержанный пояснил, что решил просто покататься — проник в салон, завёл двигатель, но не справился с управлением и попал в ДТП. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция — до пяти лет лишения свободы.