В Хабаровске подростки угнали две иномарки ради покатушек, одна разбита, вторая в розыске

В Хабаровске сотрудники полиции задержали двоих подростков, подозреваемых в краже и угоне автомобилей. Оба случая произошли в разных районах города, но мотив у фигурантов оказался одинаковым — желание покататься. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Первый инцидент расследовали в отделе полиции № 6. Местный житель оставил свою иномарку на бесплатной парковке недалеко от аэропорта и улетел в командировку. Вернувшись, машину не нашёл. В тот же день экипаж ДПС обнаружил автомобиль в кювете: замок зажигания взломан, кузов сильно помят.
По подозрению в угоне задержали 16-летнего жителя Железнодорожного района. Подросток уже привлекался за грабёж и хищение денег с карты. Он не учится и не работает. Задержанный пояснил, что решил просто покататься — проник в салон, завёл двигатель, но не справился с управлением и попал в ДТП. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция — до пяти лет лишения свободы.
Второй случай — кража иномарки стоимостью 300 тысяч рублей. Хозяин, житель села Аян, купил машину в Хабаровске, но лежал в больнице, а автомобиль всё это время стоял на неохраняемой парковке на Матвеевском шоссе. После выписки он обнаружил пропажу.
По подозрению в краже задержали 17-летнего жителя Железнодорожного района. Он разбил стекло камнем, завёл двигатель и уехал кататься с друзьями. Неделю ездил по району, а затем бросил машину. Полицейские на указанном месте автомобиль не нашли — его до сих пор ищут. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция — до шести лет лишения свободы.
Обоим подросткам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Инспекторы по делам несовершеннолетних дадут правовую оценку действиям родителей. В случае необходимости к ним применят меры профилактического воздействия.
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