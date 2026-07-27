Каратисты Биробиджана вспомнили Ояму

На набережной столицы ЕАО прогремел фестиваль памяти выдающегося мастера боевых искусств Масутацу Оямы, сообщает hab.aif.ru.
Десятки горожан смело вышли к набережной, чтобы стать свидетелями яркого спортивного праздника. Организатором выступила региональная общественная организация «Федерация Киокусинкай ЕАО».
"Мы из года в год проводим турниры и пробежки в честь великого основателя стиля. Но в этом году мы решили размахнуться! Наш фестиваль собрал сильнейших бойцов со всей автономии. На татами выйдут и совсем крохи — от 4 лет, и уже опытные мастера спорта. Наша цель — увлечь каждого и показать, что в движении — сама жизнь! — заявила главный судья Ольга Кияшко.
Моросил дождь, ветер пронизывал до костей, но «люди в белом» будто не замечали холода. Юные каратисты в кимоно вышли на разминку под открытым небом, и их энергичный настрой передавался всем вокруг. Родные не отходили от бойцов ни на шаг. Олеся, приехавшая поддержать своего пятилетнего сына Богдана из села Птичник, не скрывала своего волнения.
«Богдан занимается с четырёх лет — пошёл по стопам старшего брата Максима, которому уже 19. Я вижу, как каратэ меняет ребят! Это не просто спорт — это школа силы духа и дисциплины. Наши мальчики становятся настоящими мужчинами, стойкими и выносливыми», — поделилась Олеся.
С приветственным словом к участникам обратился директор Центра спортивной подготовки ЕАО Андрей Иванов, пожелав каждому несгибаемой воли.
И вот — первый удар! Юные бойцы в защитных шлемах, под одобрительные крики публики, самоотверженно бились на татами. Никто не хотел уступать, каждый хотел одержать победу. Пока одни крушили соперников, другие мощно готовились за кулисами.
«У меня уже жёлтый пояс с зелёной полоской! Я была на турнирах и в Биробиджане, и в других городах Дальнего Востока, брала первые и вторые места. Я мечтаю стать чемпионкой России и получить звание мастера спорта», — рассказала 11-летняя биробиджанка Виктория Грибкова.
Зрители то и дело раскрывали зонты, прячась от капризов погоды, но с места не сдвинулся никто. Кульминацией вечера стали показательные бои мастеров спорта и КМС — они выдали просто каскад блестящих приёмов самообороны, от которых захватывало дух.
Организаторы наградили участников состязаний дипломами и медалями и вручили особенные подарки в номинациях «Будущее киокусинкай», «Лучшая техника», «Воля к победе» и «Самый зрелищный поединок».