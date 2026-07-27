Каратисты Биробиджана вспомнили Ояму

"Мы из года в год проводим турниры и пробежки в честь великого основателя стиля. Но в этом году мы решили размахнуться! Наш фестиваль собрал сильнейших бойцов со всей автономии. На татами выйдут и совсем крохи — от 4 лет, и уже опытные мастера спорта. Наша цель — увлечь каждого и показать, что в движении — сама жизнь! — заявила главный судья Ольга Кияшко.