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Ново-Свердловская ТЭЦ приостановила работу из-за плохого качества воды

Ново-Свердловская ТЭЦ временно приостановила работу.

Источник: Комсомольская правда

Ново-Свердловская тепловая электростанция временно приостановила работу из-за плохого качества воды, поступающей в котлы из водохранилищ. Об этом сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии. В связи с этим в части Екатеринбурга могут наблюдаться перебои с горячей водой.

Отмечается, что ремонтные работы планируют закончить за сутки и запустить ТЭЦ вечером 27 июля.

Напомним, что в июне Свердловскую область накрыли сильные ливни. Осадки продолжили идти вплоть до середины июля. Из-за паводка жители Екатеринбурга пожаловались на ухудшение качества водопроводной воды. С их слов, она приобрела желтый оттенок.

В пресс-службе «Т Плюс» напомнили, чтобы зафиксировать факт загрязнения воды нужно обращаться в управляющую компанию. Если в анализах будут отклонения, то жильцы смогут претендовать на перерасчет.