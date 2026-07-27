Ново-Свердловская ТЭЦ приостановила работу из-за плохого качества воды

Ново-Свердловская тепловая электростанция временно приостановила работу из-за плохого качества воды, поступающей в котлы из водохранилищ. Об этом сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии. В связи с этим в части Екатеринбурга могут наблюдаться перебои с горячей водой.