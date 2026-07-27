В Железногорске открылась выставка к 100-летию конструктора Григория Чернявского

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Музейно-выставочном центре Железногорска начала работу экспозиция «Тактик космического дела».
Она приурочена к вековому юбилею соратника Михаила Решетнёва, одного из создателей первых отечественных спутниковых систем.
«Это не просто экспозиция, а возможность прикоснуться к истории и понять, как закладывались основы космической отрасли в Сибири. Очень рекомендую всем, кто интересуется космосом и наукой!», — сказала депутат Ирина Кузоро.
В залах представлены редкие фотографии, подлинные документы и личные вещи конструктора. Значительная часть архивных материалов долгое время находилась под грифом «секретно» и демонстрируется широкой публике впервые. Первыми гостями выставки стали ветераны отрасли, действующие инженеры космического предприятия и руководство города. Проект подготовлен по инициативе госкорпорации «Роскосмос».