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Mash: Вера Брежнева снова готова петь на русском языке за 5,8 миллиона рублей

Певица Вера Брежнева вновь готова исполнять песни на русском языке и больше не ограничивает круг заказчиков по гражданству. По данным Mash, теперь артистка готова выступать на частных мероприятиях на нейтральных площадках, а стоимость ее выступления составляет около 5,8 миллиона рублей.

Певица Вера Брежнева вновь готова исполнять песни на русском языке и больше не ограничивает круг заказчиков по гражданству. По данным Mash, теперь артистка готова выступать на частных мероприятиях на нейтральных площадках, а стоимость ее выступления составляет около 5,8 миллиона рублей.

Как утверждается, команда певицы ведет переговоры на русском языке, а в программе концертов для русскоязычной аудитории вновь появились ее известные хиты. Авторы материала отмечают, что ранее артистка придерживалась иной позиции и отказывалась от выступлений для российских заказчиков.

Уточняется, что одним из приоритетных направлений для корпоративных выступлений стал Казахстан. Певица добирается туда через Молдавию и Турцию: сначала выезжает с Украины в Кишинев, затем через Стамбул летит в Алматы.

Также Telegram-канал опубликовал детали предполагаемого райдера артистки. Помимо гонорара, заказчикам необходимо оплатить дополнительные расходы — около 2,8 миллиона рублей. В них входят перелеты бизнес-классом для певицы и директора, VIP-сопровождение в аэропортах, автомобиль представительского класса, проживание в люксах, суточные для команды и стандартный бытовой райдер с продуктами и напитками.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Вера Брежнева должна быть внесена в список террористов за финансирование Вооруженных сил Украины. После начала СВО Брежнева уехала из России, отказалась от российских фанатов и поддерживает ВСУ.

В прошлом году певица начала сдавать свою недвижимость в Пресненском районе Москвы примерно за 300 тысяч рублей.

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