Mash: Вера Брежнева снова готова петь на русском языке за 5,8 миллиона рублей

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Вера Брежнева должна быть внесена в список террористов за финансирование Вооруженных сил Украины. После начала СВО Брежнева уехала из России, отказалась от российских фанатов и поддерживает ВСУ.