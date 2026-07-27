АТОР предложила расширить права гидов в горах после гибели туристов на Эльбрусе

Об инициативе АТОР рассказал ее вице-президент по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, нередко туристы требуют от инструктора-проводника начать или продолжить восхождение при плохой погоде, мотивируя это тем, что они «заплатили за достижение вершины». Из-за материального давления «гиды вынуждены идти на неоправданный риск», отметил он.