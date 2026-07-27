Нашествие ядовитых степных пауков не прогнозируют в Нижегородской области

Нижегородцев предупредили о риске появления в Нижегородской области паука‑каракурта (так называемой «чёрной вдовы»). Об этом сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека».
Эти опасные членистоногие уже зафиксированы в Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Саратовской и Свердловской областях. В Астраханской и Волгоградской областях с начала года зарегистрировано 21 укус каракурта — один из пострадавших был госпитализирован в реанимацию.
Биолог Максим Фёдоров пояснил, что формирование устойчивых популяций каракурта в регионе маловероятно. Причина — особенности местного климата и ландшафта: в Нижегородской области преобладают лесные и лесостепные зоны с повышенной влажностью, неблагоприятной для этих пауков. Кроме того, продолжительные и сырые приволжские зимы снижают шансы на выживание отложенных яиц.
Тем не менее нельзя исключать отдельные случаи появления каракуртов в регионе. В летний период пауки могут попасть в Нижегородскую область вместе с грузами — например, в ящиках с фруктами, овощами или строительными материалами, привезёнными из южных районов.
Также нижегородцам напомнили алгоритм действий при укусе: в первые 2−3 минуты место укуса следует прижечь головкой горящей спички — высокая температура способна разрушить белковый яд. После этого нужно незамедлительно вызвать скорую помощь. Эксперт особо подчеркнул: нельзя делать надрезы, накладывать жгуты или пытаться отсасывать яд.
Ранее биологи составили топ-10 ядовитых насекомых Нижегородской области.