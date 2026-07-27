Нашествие ядовитых степных пауков не прогнозируют в Нижегородской области

Эти опасные членистоногие уже зафиксированы в Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Саратовской и Свердловской областях. В Астраханской и Волгоградской областях с начала года зарегистрировано 21 укус каракурта — один из пострадавших был госпитализирован в реанимацию.