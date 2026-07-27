Четыре рейса на вылет и два на прилет задержаны в нижегородском аэропорту

Вместо 09:30 в 12:10 вылетит борт в Самару. Также переназначено время для рейса Нижний Новгород — Санкт-Петербург: его перенесли с 11:20 на 13:20. Кроме того, из областного центра задержан полет в Москву — вместо 09:40 в 13:40. Почти на два часа позже из Нижнего Новгорода отправится самолет в Минеральные Воды. Ожидалось, что рейс состоится в 13:45.