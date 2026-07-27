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В Красноярске нашли тело пропавшей зимой 20-летней студентки

Следователи следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 20-летней.

Следователи следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 20-летней студентки. Как сообщили в пресс-службе ведомства, неподалеку от лыжного стадиона «Ветлужанка» на улице Елены Стасовой были обнаружены скелетированные останки. Находившаяся на них одежда соответствовала описанию вещей, в которых студентка ушла из дома. Кроме того, рядом найдены ее паспорт и мобильный телефон. Напомним, девушка ушла из дома на улице Елены Стасовой в ночь с 13 на 14 января текущего года. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что девушка шла в сторону стадиона «Ветлужанка». После этого она пропала. Генетическая экспертиза подтвердила, что обнаруженные останки принадлежат пропавшей красноярке. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точных причин смерти девушки.