На границе с РФ со стороны Эстонии скапливаются очереди

Как пояснил дипломат «РИА Новости», следствием сложившейся ситуации становятся продолжительные очереди — люди проводят в ожидании пересечения границы по несколько часов. При этом, по словам Абилова, у ожидающих нет доступа к базовым удобствам. В ответ на поступающие жалобы власти Таллина советуют гражданам воздержаться от поездок в Россию.
С 15 июня режим работы пункта пропуска «Нарва‑1» был скорректирован: теперь он прекращает работу в 19:00, а не в 23:00, как было ранее. В Департаменте полиции и погранохраны Эстонии данное решение обосновали потребностью в перераспределении рабочей нагрузки среди сотрудников.
Абилов также подчеркнул, что из‑за сокращения времени функционирования КПП люди, желающие попасть в Россию, порой вынуждены оставаться в очереди вплоть до 24 часов, при этом у них отсутствует возможность покинуть очередь, чтобы переночевать в удобном месте.