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На границе с РФ со стороны Эстонии скапливаются очереди

Временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов заявил о превышении пропускной способности эстонского контрольно‑пропускного пункта на границе с Россией. Речь идет о пограничном пункте «Нарва», ежедневный поток граждан через который оказывается выше допустимых объемов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как пояснил дипломат «РИА Новости», следствием сложившейся ситуации становятся продолжительные очереди — люди проводят в ожидании пересечения границы по несколько часов. При этом, по словам Абилова, у ожидающих нет доступа к базовым удобствам. В ответ на поступающие жалобы власти Таллина советуют гражданам воздержаться от поездок в Россию.

С 15 июня режим работы пункта пропуска «Нарва‑1» был скорректирован: теперь он прекращает работу в 19:00, а не в 23:00, как было ранее. В Департаменте полиции и погранохраны Эстонии данное решение обосновали потребностью в перераспределении рабочей нагрузки среди сотрудников.

Абилов также подчеркнул, что из‑за сокращения времени функционирования КПП люди, желающие попасть в Россию, порой вынуждены оставаться в очереди вплоть до 24 часов, при этом у них отсутствует возможность покинуть очередь, чтобы переночевать в удобном месте.