На границе с РФ со стороны Эстонии скапливаются очереди

Как пояснил дипломат «РИА Новости», следствием сложившейся ситуации становятся продолжительные очереди — люди проводят в ожидании пересечения границы по несколько часов. При этом, по словам Абилова, у ожидающих нет доступа к базовым удобствам. В ответ на поступающие жалобы власти Таллина советуют гражданам воздержаться от поездок в Россию.