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«Балтийский шторм» завоевал второй Кубок России по пляжному регби

Турнир проходил с 25 по 26 июля в Казани.

Калининградский клуб «Балтийский шторм» стал двукратным обладателем Кубка России по пляжному регби. Турнир проходил с 25 по 26 июля в Казани. Об этом калининградская команда сообщила в своих социальных сетях.

Соперником калининградцев в финале стал клуб «Таганий Рог» из Таганрога. Игра завершилась со счётом 5:4 в пользу балтийских регбистов.

Также «Балтийский шторм» занял четвёртое место в Кубке России по регби-7, который проходил в Монино. В матче за третье место калининградцы уступили клубу «Кубань» со счётом 12:14.