В Ростовской области горели жилые дома и сухая трава

По данным регионального управления МЧС, сотрудники пожарно-спасательных частей за минувшие сутки ликвидировали семь техногенных пожаров (включая возгорания в жилых строениях) и три очага горения сухой растительности. Кроме того, ведомства оказало содействие в ликвидации последствий двух дорожных аварий. Для выполнения этих работ были мобилизованы 112 специалистов и 28 единиц специальной техники. Информация о возможных пострадавших в результате этих инцидентов на данный момент не уточняется. В МЧС обратились к жителям региона с настоятельной просьбой строго соблюдать правила пожарной безопасности в условиях жары и засухи. Спасатели предупреждают: нельзя сжигать сухую траву или бытовой мусор, необходимо тщательно тушить окурки и следить за исправностью электропроводки в домах.