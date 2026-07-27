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В соседней с Пермским краем Удмуртии отражают массированную атаку БПЛА

Жителей просят не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию.

Силы ПВО отражают самую массированную атаку беспилотников в Удмуртской Республике за последнее время, сообщает глава Республики Александр Бречалов.

Об атаке на регион стало известно около 08:14 по местному времени. По словам главы, это одна из самых масштабных атак за последнее время, уже сбито несколько дронов. В Ижевске приостановили работу общественного транспорта в связи с угрозой атаки БПЛА.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Александр Бречалов призвал жителей не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию.

Напомним, в Пермском крае также действует режим «Беспилотной опасности». В Министерсве территориальной безопасности просят жителей сохранять спокойствие.

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