В соседней с Пермским краем Удмуртии отражают массированную атаку БПЛА

Силы ПВО отражают самую массированную атаку беспилотников в Удмуртской Республике за последнее время, сообщает глава Республики Александр Бречалов.
Об атаке на регион стало известно около 08:14 по местному времени. По словам главы, это одна из самых масштабных атак за последнее время, уже сбито несколько дронов. В Ижевске приостановили работу общественного транспорта в связи с угрозой атаки БПЛА.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Александр Бречалов призвал жителей не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию.
Напомним, в Пермском крае также действует режим «Беспилотной опасности». В Министерсве территориальной безопасности просят жителей сохранять спокойствие.