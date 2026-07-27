В Прикамье нашли тело девушки, унесенной половодьем

В поисках участвовали профессиональные спасатели, родственники и волонтеры. По данным местных жителей, спасатели существенно расширили зону поиска. Тело уроженки Лысьвы обнаружили в районе впадения в Чусовую реки Сылвица, что примерно в 40 км от Кына.