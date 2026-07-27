БПЛА уничтожили над Нижегородской областью 27 июля

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА самолетного типа в Нижегородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего ночной атаке ВСУ подверглись 17 субъектов России, а также акватории Черного и Азовского морей. Было перехвачено 276 вражеских беспилотников. Последствия налета БПЛА в Нижегородской области пока не уточняются.
Напомним, что 27 июля жители Дзержинска рассказали о нескольких громких хлопках, которых разбудили их в районе пяти часов утра.
Отметим, что пока в регионе не сняли режим беспилотной опасности. Также ограничения на полеты не отменил и аэропорт имени В. П. Чкалова в Нижнем Новгороде: наблюдаются задержки по ряду авианаправлений.
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