В спортивно-плавательном комплексе «Амур» прошел турнир по плаванию среди сотрудников силовых структур. Женщины проплыли дистанцию 50 метров, а мужчины — 100 метров. В конце соревнований прошла смешанная трехэтапная эстафета протяженностью 150 метров. Команда УМВД России по Комсомольску-на-Амуре завоевала золото в командном зачете, выиграла смешанную эстафету и забрала золото среди мужчин, а также серебро и бронзу среди женщин. Второе место досталось команде Специального управления федеральной противопожарной службы № 24 МЧС России. Третье место заняла команда Комсомольского линейного отдела МВД России на транспорте. Победителям вручили медали и кубки.
Полицейские Комсомольска-на-Амуре победили в межведомственных соревнованиях по плаванию
В спортивно-плавательном комплексе «Амур» прошел турнир по плаванию среди сотрудников силовых структур. Женщины проплыли дистанцию 50 метров, а мужчины — 100 метров. В конце соревнований прошла смешанная трехэтапная эстафета протяженностью 150 метров. Команда УМВД России по Комсомольску-на-Амуре завоевала золото в командном зачете, выиграла смешанную эстафету и забрала золото среди мужчин, а также серебро и бронзу.
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