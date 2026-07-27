Передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в Красноярск в августе

Состав будет встречать гостей на первом пути от вокзала. Каждый вагон посвящён отдельному периоду — от июня 1941 до мая 1945 года. Особое место отведено роли железных дорог: военным эшелонам, бронепоездам и санитарным поездам, а также героям войны.