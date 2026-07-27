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Передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в Красноярск в августе

Иммерсивная выставка разместится в девяти вагонах на железнодорожном вокзале.

В Красноярск 10, 11 и 12 августа прибудет уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Иммерсивная выставка разместится в девяти вагонах на железнодорожном вокзале. Об этом сообщили в КрасЖД.

Посетители смогут не просто увидеть экспозицию, а погрузиться в историю Великой Отечественной войны благодаря мультимедийным технологиям: голографическим макетам, виртуальным реконструкциям и объёмному звуку.

Состав будет встречать гостей на первом пути от вокзала. Каждый вагон посвящён отдельному периоду — от июня 1941 до мая 1945 года. Особое место отведено роли железных дорог: военным эшелонам, бронепоездам и санитарным поездам, а также героям войны.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске вход в «Роев ручей» перенесут ближе к остановке.