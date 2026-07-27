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В Красноярске откроют центр протезирования и реабилитации

В Красноярске до конца года откроют центр оказания протезно-ортопедической помощи и реабилитации. Он появится на базе учреждения ФМБА России.

В Красноярске до конца года откроют центр оказания протезно-ортопедической помощи и реабилитации. Он появится на базе учреждения ФМБА России.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 360 млн рублей из резервного фонда. Деньги направят на создание таких центров в трех регионах страны. Новые центры должны открыться в Нижнем Новгороде, Красноярске и Ялте. В них будут помогать людям с инвалидностью, в том числе участникам специальной военной операции.

Пациенты смогут получать услуги по комплексной реабилитации и абилитации, а также протезно-ортопедическую помощь. Создать такие центры поручил президент России Владимир Путин в конце 2024 года по итогам встречи с участниками СВО.

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