В Красноярске откроют центр протезирования и реабилитации

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 360 млн рублей из резервного фонда. Деньги направят на создание таких центров в трех регионах страны. Новые центры должны открыться в Нижнем Новгороде, Красноярске и Ялте. В них будут помогать людям с инвалидностью, в том числе участникам специальной военной операции.