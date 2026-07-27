Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Есть сложности с пересечением некоторых границ». Человек мира Герберт с ПМЖ в синем автобусе приехал в Минск

Человек мира Герберт с ПМЖ в синем автобусе приехал в Минск.

Источник: Комсомольская правда

Человек мира Герберт с ПМЖ в синем автобусе приехал в Минск. Подробности сообщает «Первый информационный телеканал».

Автобус-дом в 32 квадратных метров является постоянным местом жительства мужчины. В нем есть все для привычной жизни: кухня, спальная зона, гостевая, санузел, а также погреб, в котором хранится приготовленное матерью Герберта малиновое варенье. Есть и гардероб.

Мужчина ведет бизнес по придорожному сервису (он содержит кафе, стоянки, мойки, шиномонтажи), который позволяет реализовывать проект с посещением стран.

— 193 страны, 8 миллиардов людей, и все это — мы. А также важные для меня слова: дружба, уважение, любовь, путешествие и свобода. Моя основная задача и цель этого проекта — проехать, по возможности, все 193 страны, показать, что мы разные, с разными религиями, внешностью, ростом, но основные ценности едины у все, — пояснил Герберт.

Беларусь оказалась второй страной в списке. Он отметил качество дорог, наличие триммера или косилки у белорусов. Первой страной была Армения — она является исторической родиной.

Человек мира намерен посетить на автобусе 193 страны — Беларусь была второй. Фото: news.by.

Мужчина признается, что есть некоторые сложности с пересечением определенных границ. К примеру, с Польшей и Латвией, где его не пустили. Тогда Герберт приехал на границу Болгарии, где ему сказали про запрос в Германию и возможном ожидании на таможне пару месяцев. Ему посоветовали попробовать проехать через Грецию, но и там мужчину не пропустили.

Мужчина после Беларуси планирует поехать в Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай и Индию.

Кстати, мы писали, как американский ковбой с семьей приехал в Беларусь на дилижансе, надеясь на встречу с Хрущевым, а белорусы подковали его лошадей и накрыли стол.

Ранее директор турагентства назвала белорусам реальные цены на отдых в Грузии, Турции, на Мальдивах и в круизе.

А еще милиция попросила белорусов отказаться от фото из отпуска в соцсетях для их же блага.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше