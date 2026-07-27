«Есть сложности с пересечением некоторых границ». Человек мира Герберт с ПМЖ в синем автобусе приехал в Минск

Мужчина признается, что есть некоторые сложности с пересечением определенных границ. К примеру, с Польшей и Латвией, где его не пустили. Тогда Герберт приехал на границу Болгарии, где ему сказали про запрос в Германию и возможном ожидании на таможне пару месяцев. Ему посоветовали попробовать проехать через Грецию, но и там мужчину не пропустили.