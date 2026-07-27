«Есть сложности с пересечением некоторых границ». Человек мира Герберт с ПМЖ в синем автобусе приехал в Минск

Человек мира Герберт с ПМЖ в синем автобусе приехал в Минск. Подробности сообщает «Первый информационный телеканал».
Автобус-дом в 32 квадратных метров является постоянным местом жительства мужчины. В нем есть все для привычной жизни: кухня, спальная зона, гостевая, санузел, а также погреб, в котором хранится приготовленное матерью Герберта малиновое варенье. Есть и гардероб.
Мужчина ведет бизнес по придорожному сервису (он содержит кафе, стоянки, мойки, шиномонтажи), который позволяет реализовывать проект с посещением стран.
— 193 страны, 8 миллиардов людей, и все это — мы. А также важные для меня слова: дружба, уважение, любовь, путешествие и свобода. Моя основная задача и цель этого проекта — проехать, по возможности, все 193 страны, показать, что мы разные, с разными религиями, внешностью, ростом, но основные ценности едины у все, — пояснил Герберт.
Беларусь оказалась второй страной в списке. Он отметил качество дорог, наличие триммера или косилки у белорусов. Первой страной была Армения — она является исторической родиной.
Человек мира намерен посетить на автобусе 193 страны — Беларусь была второй. Фото: news.by.
Мужчина признается, что есть некоторые сложности с пересечением определенных границ. К примеру, с Польшей и Латвией, где его не пустили. Тогда Герберт приехал на границу Болгарии, где ему сказали про запрос в Германию и возможном ожидании на таможне пару месяцев. Ему посоветовали попробовать проехать через Грецию, но и там мужчину не пропустили.
Мужчина после Беларуси планирует поехать в Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай и Индию.
Кстати, мы писали, как американский ковбой с семьей приехал в Беларусь на дилижансе, надеясь на встречу с Хрущевым, а белорусы подковали его лошадей и накрыли стол.
Ранее директор турагентства назвала белорусам реальные цены на отдых в Грузии, Турции, на Мальдивах и в круизе.
А еще милиция попросила белорусов отказаться от фото из отпуска в соцсетях для их же блага.