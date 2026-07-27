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ФСБ раскрыла, какие данные задержанный в Хабаровске шпион слал за границу

ФСБ: разведку Новой Зеландии интересовали данные о сотрудничестве РФ с АТР.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Разведка Новой Зеландии хотела получать от задержанного хабаровчанина данные о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил оперативный сотрудник ФСБ на видео, опубликованном российской спецслужбой.

По информации ФСБ, задержан россиянин, житель Хабаровска, по собственной инициативе вышедший на Службу безопасности и разведки Новой Зеландии, входящую в масштабный англосаксонский альянс разведок «Пять глаз» (Five Eyes) с участием США, Великобритании, Канады и Австралии.

По словам оперативного сотрудника ФСБ, характерный элемент в разведывательной деятельности «Пяти глаз» — создание условий для «инициативного шпионажа», путем опубликования в интернете соответствующих рекламных материалов.

«В данном случае через завербованного агента новозеландская разведка стремилась получить информацию о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал сотрудник ФСБ.

Он отметил, что в результате проведения контрразведывательных мероприятий контакты новозеландской разведки с жителем Хабаровска были своевременно выявлены.

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