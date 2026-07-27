ФСБ раскрыла, какие данные задержанный в Хабаровске шпион слал за границу

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Разведка Новой Зеландии хотела получать от задержанного хабаровчанина данные о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил оперативный сотрудник ФСБ на видео, опубликованном российской спецслужбой.
По словам оперативного сотрудника ФСБ, характерный элемент в разведывательной деятельности «Пяти глаз» — создание условий для «инициативного шпионажа», путем опубликования в интернете соответствующих рекламных материалов.
«В данном случае через завербованного агента новозеландская разведка стремилась получить информацию о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал сотрудник ФСБ.
Он отметил, что в результате проведения контрразведывательных мероприятий контакты новозеландской разведки с жителем Хабаровска были своевременно выявлены.