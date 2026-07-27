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Без виз и очередей: Зоолог объяснила, почему украинские бобры массово бегут в Польшу

Бобры активно перемещаются из приграничных районов Украины в Польшу благодаря более благоприятным условиям и строгой охране животных. Об этом РИА «Новости» рассказала польский зоолог Вероника Нарбут.

Источник: Life.ru

По её словам, популяции этих животных существуют по обе стороны границы, однако именно в Польше они наносят значительно больший ущерб. Специалист связывает это с тем, что местное законодательство гораздо строже защищает бобров. Как пояснила Нарбут, в Польше охота на этих животных запрещена, а разрешение на регулирование их численности власти выдают лишь в исключительных случаях, когда речь идёт о серьёзном ущербе.

«На Украине же бобр не находится под такой строгой государственной охраной и юридически относится к охотничьим видам, хотя его добыча и регулируется действующим законодательством, а международные обязательства требуют сохранять устойчивую популяцию», — сказала она.

Ещё одним фактором, способствующим миграции, зоолог назвала более развитое сельское хозяйство в соседней стране. Наиболее активно бобры расселяются в бассейнах рек Западный Буг и Сан, а также на других приграничных водоёмах и заболоченных территориях. По оценке специалиста, польская популяция бобров сегодня является одной из крупнейших в Европе и насчитывает около 150 тысяч особей.

Ранее в Польше необычным поведением бобра удивился местный житель. Животное регулярно утаскивало с бельевой верёвки нижнее бельё. Долгое время мужчина не мог понять, куда исчезают вещи, пока однажды не застал воришку с поличным.

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