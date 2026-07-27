Без виз и очередей: Зоолог объяснила, почему украинские бобры массово бегут в Польшу

По её словам, популяции этих животных существуют по обе стороны границы, однако именно в Польше они наносят значительно больший ущерб. Специалист связывает это с тем, что местное законодательство гораздо строже защищает бобров. Как пояснила Нарбут, в Польше охота на этих животных запрещена, а разрешение на регулирование их численности власти выдают лишь в исключительных случаях, когда речь идёт о серьёзном ущербе.