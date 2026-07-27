«Акфену» разрешили провести рубку ухода на участке под гостиницу в центре Калининграда

В июне 2026 года проект гостницы получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. На территории намерены возвести пятиэтажный комплекс, состоящий из двух секций. В нём оборудуют 284 номера класса четыре звезды. На первом этаже предполагается обустройство ресторана и торговых помещений, под землёй — паркинга на 118 автомобилей. Общая площадь объект превышает 28 тысяч квадратных метров.