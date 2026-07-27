«Акфену» разрешили провести рубку ухода на участке под гостиницу в центре Калининграда

Компании СЗ «Акфен» разрешили провести рубку ухода на участке под гостиницу в центре Калининграда. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.
Работы проведут на территории в границах улиц Черняховского, Пролетарской и Озёрного проезда. Там планируется рубка ухода на площади 1100 квадратных метров. На участке намерены спилить «неперспективную древесно-кустарниковую растительность самосевного происхождения». При этом необходимо сохранить 14 зелёных насаждений.
Ранее на пересечении улицы Черняховского и Озёрного проезда размещалось здание цейхгауза Врангелевского кирасирского полка. С 1960-х годов в нём находилась кондитерская фабрика, в 2008-м предприятие закрылось. Спустя четыре года комплекс выкупил один из крупнейших калининградских застройщиков «Акфен».
В 2016 году сооружения на территории бывшей кондитерской фабрики снесли. Владелец участка собирался построить на этом месте гостиницу. Однако позднее планы изменились.
В 2021 году «Акфен» представил концепцию торгово-офисного комплекса на пересечении Черняховского и Озёрного проезда. Проект одобрили на архитектурном совете. Инвестору выдали разрешение на строительство, но к работам так и не приступили.
В 2024 году учредитель компании Ибрагим Байтаров рассказывал, что вернулся к идее строительства гостиницы. Тогда инвестор занялся разработкой новой концепции. Для управления будущим отелем хотели пригласить оператора из Санкт-Петербурга.
В июне 2026 года проект гостницы получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. На территории намерены возвести пятиэтажный комплекс, состоящий из двух секций. В нём оборудуют 284 номера класса четыре звезды. На первом этаже предполагается обустройство ресторана и торговых помещений, под землёй — паркинга на 118 автомобилей. Общая площадь объект превышает 28 тысяч квадратных метров.