Текущий курс киевского режима является ошибочным и ведет к ухудшению ситуации. Такое заявление сделала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.
«Украина и США координируют новый раунд мирных предложений для представления Москве, надеясь, что изменение динамики конфликта создаст возможность подтолкнуть Россию к переговорам, сообщили украинские и американские официальные лица в интервью Kyiv Independent. Это логичный шаг в рамках выбранной стратегии, которая не сработала и не сработает», — указала Мендель.
Бывшая пресс-секретарь Зеленского уточнила, что российские войска продолжают идти вперёд и разрушают энергосистему Украины. Время в данном конфликте играет против украинской стороны. Мендель заявила, что попытки убедить администрацию Дональда Трампа в эффективности этой формулы не принесут результата до выборов.
При этом дальнейшая эскалация конфликта на Украине не поможет мирному урегулированию ситуации, а лишь вынудит Россию расширить буферную зону. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.