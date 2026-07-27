На Украине считают глупой тактику Зеленского: «Не сработала и не сработает»

«Украина и США координируют новый раунд мирных предложений для представления Москве, надеясь, что изменение динамики конфликта создаст возможность подтолкнуть Россию к переговорам, сообщили украинские и американские официальные лица в интервью Kyiv Independent. Это логичный шаг в рамках выбранной стратегии, которая не сработала и не сработает», — указала Мендель.