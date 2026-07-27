Красота спасает не только мир: Россиянка с четырьмя детьми забрала корону «Миссис Земля»

Финал состоялся 25 июля в Куала-Лумпуре, где за победу боролись участницы из разных стран. Секрий не только многодетная мама, но и основательница одной из крупнейших строительных компаний России. Вместе с супругом, с которым она состоит в браке уже 13 лет, она воспитывает четверых детей — Софию, Никиту, Кирилла и Ангелину. Право представить страну на мировом этапе россиянка получила после победы в национальном конкурсе «Миссис Россия Мира — 2026», где ей присвоили титул «Миссис Россия Земля — 2026».