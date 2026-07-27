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Роспотребнадзор проверил воздух после пожара в Волгограде

Специалисты не нашли превышений вредных веществ после ландшафтного пожара в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор Волгоградской области проверил воздух после ландшафтного пожара, который вспыхнул 25 июля на границе Кировского и Красноармейского районов. Превышений вредных веществ не обнаружили, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.

Пожар начался из-за возгорания сухой травы около 16:32. Чтобы убедиться в безопасности для жителей, специалисты аккредитованной лаборатории выехали на место. Они взяли пробы воздуха в ближайших жилых застройках, в том числе на улице Надымской.

Пробы тщательно исследовали на содержание веществ, которые обычно выделяются при горении. Результаты показали, что все показатели в норме.

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