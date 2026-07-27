В 2027 году россиян ждёт 118 выходных дней

Уже в начале года нас ждёт единственная в году длинная рабочая неделя в преддверии празднования Дня защитника Отечества. С 15 по 20 февраля мы будем работать шесть дней, суббота станет рабочей, но будет короче на один час, так как это предпраздничный день. Выходной планируется перенести на понедельник, 22 февраля, чтобы россияне смогли отдохнуть три дня подряд — с 21 по 23 февраля.