В 2027 году россиян ждёт 118 выходных дней

В 2027 году россиян ждет 118 выходных дней, сообщила ТАСС Маргарита Богданова-Шемраева, директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание».
По данным производственного календаря, в следующем году будет 247 рабочих дней и 118 нерабочих дней, включая праздники. В частности, сокращёнными будут рабочие дни 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября.
Уже в начале года нас ждёт единственная в году длинная рабочая неделя в преддверии празднования Дня защитника Отечества. С 15 по 20 февраля мы будем работать шесть дней, суббота станет рабочей, но будет короче на один час, так как это предпраздничный день. Выходной планируется перенести на понедельник, 22 февраля, чтобы россияне смогли отдохнуть три дня подряд — с 21 по 23 февраля.
Сокращённые рабочие недели также будут в марте в связи с Международным женским днём, который выпадает на понедельник; в мае — 1 и 9 мая выпадают на субботу и воскресенье, поэтому понедельники 3 и 10 мая будут выходными. 12 июня также выпадает на субботу, поэтому понедельник 14 июня также будет выходным.
До конца 2026 года у нас будет только один праздничный день — 4 ноября, в связи с которым ожидается трёхдневная рабочая неделя, а с 4 по 7 число россияне будут отдыхать.
31 декабря, на который перенесли выходной с 4 января, начнутся длинные новогодние каникулы.