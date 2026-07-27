Задержка авиарейсов в нижегородском аэропорту заинтересовала прокуратуру

Приволжская транспортная рокуратура взяла на контроль ситуацию с соблюдением прав пассажиров в ряде российских регионов. Мероприятия организованы в Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Самаре, Ульяновске, Уфе и Чебоксарах. Об этом сообщила пресс‑служба ведомства.
Напомним, в аэропорту имени Чкалова примерно с 03:30 действует ограничение: воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы в целях обеспечения безопасности. Из‑за этого ряд авиарейсов был задержан.
В связи с этим в здании аэропорта развёрнуты мобильные пункты приёма. Специалисты прокуратуры следят за тем, чтобы пассажирам предоставляли положенные услуги, и контролируют соблюдение их законных прав.
Ранее БПЛА сбили над Нижегородской областью ночью 27 июля.