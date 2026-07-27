Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержка авиарейсов в нижегородском аэропорту заинтересовала прокуратуру

В аэропорту имени Чкалова примерно с 03:30 действует ограничение на прием и запуск самолетов.

​Приволжская транспортная рокуратура взяла на контроль ситуацию с соблюдением прав пассажиров в ряде российских регионов. Мероприятия организованы в Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Самаре, Ульяновске, Уфе и Чебоксарах. Об этом сообщила пресс‑служба ведомства.

Напомним, в аэропорту имени Чкалова примерно с 03:30 действует ограничение: воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы в целях обеспечения безопасности. Из‑за этого ряд авиарейсов был задержан.

В связи с этим в здании аэропорта развёрнуты мобильные пункты приёма. Специалисты прокуратуры следят за тем, чтобы пассажирам предоставляли положенные услуги, и контролируют соблюдение их законных прав.

Ранее БПЛА сбили над Нижегородской областью ночью 27 июля.

Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.
Читать дальше