В Перми задержаны подозреваемые в хищении денег участников СВО

По версии следствия, участники преступной группы подыскивали граждан и убеждали их подписать контракт с Министерством обороны РФ. В дальнейшем фигуранты похитили 1,5 млн руб., выплаченные одному из потерпевших за заключение контракта. Во втором случае злоумышленники покушались на хищение 1,1 млн руб., но не довели свои действия до конца, так как были задержаны. Кроме того, участники преступной группы подыскивали женщин, готовых заключить фиктивный брак с потерпевшими для получения дальнейших выплат. Одну часть поступающих средств они должны были оставлять себе, другую передавать организаторам. В настоящий момент установлено пять женщин, вступивших в брак. Они находятся под подпиской о невыезде.