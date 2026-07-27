На челябинских пляжах за неделю отдохнули 33 тысячи горожан

Аномально жаркая погода, установившаяся на Южном Урале, спровоцировала массовый выход горожан к воде. По данным мэрии Челябинска, только за прошедшую неделю муниципальные пляжи областного центра посетили 33 тысячи человек. С начала купального сезона эта цифра достигла 110 тысяч отдыхающих, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Однако основное паломничество традиционно приходится на природные озера Южного Урала. Особенно популярен в эти дни Тургояк — видео с его городского пляжа активно расходятся в соцсетях. Один из роликов, снятый туристом из Омска, вызвал бурную реакцию пользователей. На кадрах видно, что песчаная зона буквально усеяна отдыхающими, а прилегающая территория заставлена автомобилями в несколько рядов. «Возникает вопрос: как Тургояк вообще выдерживает такой наплыв в разгар сезона?» — комментируют подписчики.
Не меньший ажиотаж, по свидетельствам очевидцев, наблюдается и на озере Увильды — еще одном излюбленном месте южноуральцев.
Синоптики добавляют жары: по данным Челябинского ЦГМС, вода в озерах региона уже прогрелась до +26 °C, что делает купание максимально комфортным. Специалисты также напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и не оставлять мусор на пляжах.