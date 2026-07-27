На челябинских пляжах за неделю отдохнули 33 тысячи горожан

Однако основное паломничество традиционно приходится на природные озера Южного Урала. Особенно популярен в эти дни Тургояк — видео с его городского пляжа активно расходятся в соцсетях. Один из роликов, снятый туристом из Омска, вызвал бурную реакцию пользователей. На кадрах видно, что песчаная зона буквально усеяна отдыхающими, а прилегающая территория заставлена автомобилями в несколько рядов. «Возникает вопрос: как Тургояк вообще выдерживает такой наплыв в разгар сезона?» — комментируют подписчики.