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Страшный пожар едва не уничтожил село в Волгоградской области

Трагедию удалось предотвратить в Верхнем Балыклее Быковского района.

Накануне, 26 июля 2026 года, поселке Верхний Балыклей Быковского района Волгоградской области произошел чудовищный пожар, который едва не оставил местных жителей без домов. Огнь вспыхнул ближе к вечеру, пламя моментально распространилось по жилой постройке, а сильный ветер стремительно разносил его языки, угрожая соседним домам.

В региональном управлении МЧС сегодня утром, 27 июля 2026 года, подвели итоги вчерашнего ЧП в Верхнем Балыклее: огонь повредил один жилой дом и четыре хозяйственные постройки.

На тушение возгорания в населенный пункт направили силы спасателей, сообщили в МЧС. Как сообщили в экстренных службах, тушение огня осложняли жаркая сухая погода и сильная ветровая нагрузка. Для ликвидации пожара и защиты соседних домов к работам привлекли 20 человек и 6 единиц специальной техники.

Борьба с огнем велась непрерывно, и в 16 часов 29 минут на месте происшествия объявили локализацию открытого горения. Позже, по данным оперативных сводок, возгорание полностью ликвидировали силы привлеченных подразделений.

Ранее сообщалось и о других пожарах в Волгоградской области, зафиксированных в воскресенье, 26 июля.

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