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В МВД рассказали, как мошенники похищают аккаунты Telegram без пароля и SMS

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ заявило, что аферисты стали похищать аккаунты в мессенджере Telegram посредством вредоносной программы, которую распространяют под названием «Обновление телеметрии Windows».

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ заявило, что аферисты стали похищать аккаунты в мессенджере Telegram посредством вредоносной программы, которую распространяют под названием «Обновление телеметрии Windows».

Эксперты заявили, что программа похищает данные сессии Telegram для Windows, после чего мошенники получают доступ к учетной записи без пароля и кодов подтверждения.

Файл может быть скачан из непроверенного источника, сказали специалисты.

УБК порекомендовало скачивать программы только с проверенных ресурсов, обновлять операционную систему и периодически проверять активные сеансы в мессенджере, завершая неизвестные подключения.

Читайте материал «Россиянам подсказали, как защититься от аферистов, пугающих потерей стажа».

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