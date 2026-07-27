Синоптик рассказал, когда 30-градусная жара вернется в Москву

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Август в Москве начнется по-летнему, в выходные ожидается солнечная, сухая погода и до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Август в Центральной России начнется с 30-градусной жары… Предстоящие выходные в метеорологическом отношении будут идеальными. Купол высокого атмосферного давления обеспечит жителей Центральной России солнечной, сухой и по-летнему теплой погодой», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ночью в столице ожидается плюс 13 — плюс 18 градусов, днем в городе — плюс 26 — плюс 31 градус.