Футбол важнее семьи: Мужчина развёлся с женой из-за проигранного пари на чемпионат мира

По данным издания, мужчина поспорил с другом, что расторгнет брак, если сборная Аргентины проиграет в финале Испании. После поражения команды он пришёл домой и объявил жене тройной талак.
Супруга рассказала о случившемся в соцсетях. По её словам, она не ожидала такого поступка и была шокирована решением мужа.
«Ведёт себя как ненормальный и относится к разводу как к игре», — написала женщина.
Как отмечает AsiaOne, в Малайзии тройной талак может быть признан властями, если о его совершении официально сообщить в течение недели после произнесения.
Напомним, сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв в финале Аргентину со счётом 1:0 после дополнительного времени. Единственный мяч на 107-й минуте забил Ферран Торрес, а аргентинцы к тому моменту играли вдесятером после удаления Энцо Фернандеса. Для испанской команды этот титул стал вторым в истории.