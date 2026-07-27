Футбол важнее семьи: Мужчина развёлся с женой из-за проигранного пари на чемпионат мира

Напомним, сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв в финале Аргентину со счётом 1:0 после дополнительного времени. Единственный мяч на 107-й минуте забил Ферран Торрес, а аргентинцы к тому моменту играли вдесятером после удаления Энцо Фернандеса. Для испанской команды этот титул стал вторым в истории.