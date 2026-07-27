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Футбол важнее семьи: Мужчина развёлся с женой из-за проигранного пари на чемпионат мира

Житель Малайзии развёлся с супругой после проигранного спора о победителе чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает AsiaOne.

Источник: Life.ru

По данным издания, мужчина поспорил с другом, что расторгнет брак, если сборная Аргентины проиграет в финале Испании. После поражения команды он пришёл домой и объявил жене тройной талак.

Супруга рассказала о случившемся в соцсетях. По её словам, она не ожидала такого поступка и была шокирована решением мужа.

«Ведёт себя как ненормальный и относится к разводу как к игре», — написала женщина.

Как отмечает AsiaOne, в Малайзии тройной талак может быть признан властями, если о его совершении официально сообщить в течение недели после произнесения.

Напомним, сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв в финале Аргентину со счётом 1:0 после дополнительного времени. Единственный мяч на 107-й минуте забил Ферран Торрес, а аргентинцы к тому моменту играли вдесятером после удаления Энцо Фернандеса. Для испанской команды этот титул стал вторым в истории.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходил в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

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