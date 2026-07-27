В Красноярске почти на 35% увеличилось количество 100-балльников

«Лучше всего наши ребята проявили себя в литературе, химии и по русскому языку — на эти предметы приходится большее количество стобалльных работ. Высокие результаты есть и по физике, профильной математике, истории, обществознанию и иностранному языку. Отдельно отмечу Евгения Филиппова и Анастасию Сучкову — выпускники набрали 100 баллов сразу по двум дисциплинам: биологии и химии», — написал глава города.