Хабаровчан научат работать с пространством на актёрском интенсиве «Точки»

Хабаровский краевой театр юного зрителя приглашает гостей и жителей краевой столицы на необычный актерский мастер-класс «Точки» — тело, идея, пространство«. Однодневный интенсив запланирован на 3 августа 2026 года, сообщает ИА “Хабаровский край сегодня”.
На площадке танцевального зала «Вверх ногами» по адресу: ул. Льва Толстого, 3, участников занятия научат владению телом и окружающим пространством как единым целым. В своих выступлениях любители и профессионалы актерской сцены будут использовать архитектуру зданий и любые другие предметы, расположенные поблизости.
Обучение проведут режиссер и актриса Гайа Гайдамакина, а также актер и перформер Алексей Попов.
— Гайа Гайдамакина уже не первый раз в нашем городе. Кто помнит ее выступление на фестивале «Отамура» и спектакль в малом дворике ТЮЗа — тот знает, насколько это ярко. Сейчас она приезжает с особым интенсивом вместе с Алексеем Поповым, — отметили в ТЮЗе.
Записаться на интенсив можно по телефону +7 981 849−08−18.