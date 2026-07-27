Хабаровчан научат работать с пространством на актёрском интенсиве «Точки»

— Гайа Гайдамакина уже не первый раз в нашем городе. Кто помнит ее выступление на фестивале «Отамура» и спектакль в малом дворике ТЮЗа — тот знает, насколько это ярко. Сейчас она приезжает с особым интенсивом вместе с Алексеем Поповым, — отметили в ТЮЗе.