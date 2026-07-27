МФЦ Прикамья оказали 1,4 млн госуслуг за шесть месяцев

Жители Перми с 1 июля получили возможность оформлять в МФЦ свидетельства о рождении и смерти. Для других территорий эта услуга станет доступна с 15 июля 2027 года. Краевые власти намерены сделать МФЦ «единым окном» для всех очных обращений граждан.