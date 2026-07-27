В Пермском крае понедельник 27 июля станет самым жарким днём лета

Понедельник 27 июля станет самым жарким днём лета, сообщает доктор географических наук Андрей Шихов.
Неделя в Прикамье начнётся с сильной жары. В понедельник, 27 июля, воздух прогреется до +33… +35°С. Для Перми это суточный рекорд, а в Чердыни может повториться абсолютный максимум июля (+33,8°С). Отклонение от нормы — до 10 , особенно на севере края. Ночь с понедельника на вторник будет очень тёплой — +20… +25°С.
Со вторника погода начнёт меняться. В течение дня ожидаются грозы и сильные шквалы (до 20−25 м/с). Есть риск ущерба, сопоставимого с событиями 28 мая. Температура днём — +28… +33°С, в Перми до +32°С. На смену антициклону с тропическим воздухом придёт фронтальная зона.
В среду станет прохладнее: днём +23… +28°С, в Перми +25… +27°С. Осадки маловероятны. В четверг ночь будет уже значительно холоднее — +13… +18°С. Днём снова потеплеет до +27… +29°С в Перми, но вечером — сильные ливни, местами до 30−50 мм.
С пятницы до воскресенья погоду будет определять циклон. Температура опустится до +14… +19°С ночью и +20… +25°С днём. Высокая влажность и ливни. В Свердловской области возможны продолжительные дожди.