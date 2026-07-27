В Пермском крае понедельник 27 июля станет самым жарким днём лета

Неделя в Прикамье начнётся с сильной жары. В понедельник, 27 июля, воздух прогреется до +33… +35°С. Для Перми это суточный рекорд, а в Чердыни может повториться абсолютный максимум июля (+33,8°С). Отклонение от нормы — до 10 , особенно на севере края. Ночь с понедельника на вторник будет очень тёплой — +20… +25°С.