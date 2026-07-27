В Ростове открыли горячую линию для жителей пострадавшего дома

В Ростове-на-Дону запустили специальную горячую линию для поддержки жильцов многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника ВСУ. Эвакуированным гражданам уже предоставили места во временном пункте размещения. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Организована всесторонняя помощь пострадавшим: работает пункт временного размещения, где людям предоставляют спальные места, горячее питание и напитки. Дополнительно к дому направили автобусы, которые оборудованы как мобильные пункты обогрева для тех, кто был вынужден покинуть свои квартиры.
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